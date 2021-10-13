Врачи ковидных госпиталей в Челябинске записали видеообращение

Медики опасаются, что их работа станет еще более тяжелой из-за роста заболеваемости и отказа от вакцинации Фото: Кирилл САДЫКОВ

Врачи «красных зон» в Челябинске рассказали о своем отношении к вакцинации от коронавируса и том, как сейчас работается в ковидных госпиталях. Видеообращение медики записали, не отрываясь от работы и не снимая защитных костюмов. Ролик опубликовал на своей странице в соцсети губернатор Алексей Текслер.

— Реально очень много тяжелых больных. Тяжело нам, — рассказал завотделением реанимации и интенсивной терапии ОКБ №2 Мушфиг Нусратов. — Больных, которые поступают повторно, мало, в основном все впервые заболели. Люди не вакцинируются, говорят, что это не действует. Это не так. В среднем заболевших после вакцинации не больше 3-5%. Наша статистика показывает, что вакцинированные либо не болеют, либо хотя бы легче переносят заболевание.

Другие врачи подтверждают, что с ростом количеств пациентов их работа стала значительно тяжелее.

— Не могу понять, почему население в основном не прививается, поскольку заболевание не становится меньше. У каждого есть знакомый человек, который заболел. Сама я привита, поэтому с меньшей опасностью нахожусь в «красной зоне», — поделилась врач областного инфекционного центра Валентина Филипцова.

Медики напоминают, что назначение прививки — не дать абсолютную гарантию от заражения, а спасти жизнь в случаев заболевания: вакцинация обеспечивает легкое течение болезни и более быстрое выздоровление.

— Из моих пациентов вакцинированные не умирали, — рассказала заведующая шестым инфекционным отделением областного инфекционного центра Евгения Савинова. — Вирус меняется, сейчас он все больше поражает молодых людей, течение болезни более тяжелое.

Евгения Савинова призналась также, что она и ее коллеги вакцинировались еще в марте, а сейчас записались на ревакцинацию, чтобы защитить себя от болезни.

Заместитель главврача по акушерству и гинекологии ОКБ № Екатерина Варапаева рассказала, как болеют коронавирусом беременные и недавно родившие женщины.

— Очень жаль, что среди этих пациентов практически нет вакцинированных, -посетовала врач. — У нас сейчас получают лечение 136 женщин, из них только одна вакцинирована, и у нее маленький процент пневмонии, болезнь имеет легкое течение.

Алексей Текслер, комментируя обращения медиков, отметил, что об обязательной вакцинации можно спорить долго, но врачи, которые сейчас работают в госпиталях, лучше всего понимают ситуацию.

— Лучше всего дать слово тем, кто сегодня, сейчас, прямо в эти минуты спасает жизни пациентов на госпитальных базах. От болезни, которая не щадит ни стариков, ни молодых, -отметил губернатор.

Напомним, в Челябинской области с 11 октября ввели обязательную вакцинацию для работников сразу нескольких сфер.

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