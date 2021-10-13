Трое жителей Челябинской области изнасиловали школьниц в Екатеринбурге

Полицейские нашли одну из пострадавших девочек в съемной квартире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Троих жителей Троицка обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Насилию подверглись жительницы Екатеринбурга, две 15-летние и одна 14-летняя девочка.

По данным КП-Екатеринбург, подозреваемые приехали в город на выходные. В Екатеринбурге троичане познакомились с тремя школьницами и пригласили их в кафе. Один из мужчин хвастался, что у него есть с собой 60 тыс. рублей.

В кафе компания не поехала, вместо этого, закупившись спиртным, отправились на съемную квартиру на улице Малышева в Орджоникидзевском районе. Пить алкоголь начали уже в машине, застолье продолжилось в квартире. Затем мужчины вступили в половую связь с несовершеннолетними.

Младшая девочка раньше всех ушла из квартиры, вернулась домой и рассказала обо всем, что случилось, родителям. Родители немедленно обратились в полицию.

На месте попойки полицейские застали одну из 15-летних школьниц.

Сейчас в отношении жителей Челябинской области возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Меру пресечения для подозреваемых пока не определили, но следователи, скорее всего, потребуют поместить их под стражу.

Напомним, ранее в Челябинске нашли двух школьниц, сбежавших из дома в Екатеринбурге. Девочки познакомились с мужчиной, который поселил их в Челябинске на съемную квартиру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru