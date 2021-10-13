Челябинский омбудсмен попросила мэрию не выселять участковых из квартир

Юлия Сударенко прокомментировала ситуацию с выселением семей из квартир. Фото: vk.com/ombudsman174

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко рекомендовала мэру Челябинска Наталье Котовой не допустить выселения уходящих в отставку участковых уполномоченных и их семей из дома на улице Российской.

— Считаю, что люди, не являющиеся участниками межбюджетных отношений, не должны быть заложниками данной ситуации, — рассказала Юлия Сударенко.

По словам омбудсмена, в мэрию она обратилась, несмотря на то, что не нашла нарушений в действиях органов местного самоуправления, связанных с проблемным домом. Все документы были оформлены в соответствии с законом. Проблема, по мнению уполномоченного, возникла на более высоком уровне.

— Изучив огромный массив информации, пришла к выводу, что государство несвоевременно исполняет взятые на себя социальные обязательства, связанные с предоставлением жилья сотрудникам органов внутренних дел, — заявила Юлия Сударенко.

Она пообещала, что изучит возможные способы защиты прав участковых, а при необходимости поднимет вопрос на федеральном уровне.

Напомним, семьи участковых уполномоченных полиции, живущие в доме №63б по улице Российской в Челябинске, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе МВД Владимиру Колокольцеву. В нем они пожаловались на то, что участковых перед отставкой собираются выселить из служебных квартир.

Строительство ведомственного дома на улице Российской вели за счет федерального и областного бюджетов. Оно завершилось в 2006 году. Квартиры в здании предназначались для участковых, с которыми заключили договоры служебного найма. Как позже выяснилось, 20 квартир в доме — не служебные: они перешли в собственность муниципалитета.

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