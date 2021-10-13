Женский хоккейный клуб «Белые медведицы» впервые сыграл в Челябинске и потерпел пятое поражение подряд

"Белые медведицы" впервый участвуют в турнире ЖХЛ. Фото ХК "Трактор".

В Женской хоккейной лиге (ЖХЛ) завершился очередной игровой тур. Клуб «Белые медведицы», входящий в структуру клуба «Трактор», встречался с одной из сильнейших команд страны «Агиделью» из Уфы (клуб в прошлом сезоне стал победителем турнира). Челябинки проиграли «всухую» — 0:7. Это пятое подряд поражение «медведиц» в первом для себя чемпионате ЖХЛ. За все проведенные матчи клуб из Челябинска только дважды сумел поразить ворота соперниц, пропустив в свои 33 гола.

Главный тренер «Белых Медведиц» Игорь Знарок после игры отметил, что в команде много проблем, но видно над чем нужно работать.

— Думаю, с каждой игрой команда будет добавлять. Уверенность должна прийти, скорость. Будем стараться… Девчата торопятся. Хладнокровия не хватает. Все стараются сделать быстро, нужно быть хладнокровнее и «выжимать» из момента все, — сказал Игорь Знарок.

Правда, на старте чемпионата «Белые медведицы» провели только пять матчей, да и то с более сильными соперниками. Большая часть команд сыграли уже по 8-10 туров. Реально заработать очки челябинский клуб, похоже, сможет только с командами, которые не входят в шестерку сильнейших (все в турнире участвуют 10 клубов).

Повторный матч с клубом «Агидель» пройдет сегодня, 13 октября, во ДС «Юность» (начало в 18.30, вход свободный).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru