В Челябинской области прививки от коронавируса будут делать по ночам

Прививочные пункты будут открыты 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жители Челябинской области смогут сделать прививки от коронавируса в любое время суток. Для тех, кто занят днем, в регионе открыли сеть круглосуточных прививочных пунктов. Пока в нее входят 12 точек, по одному в разных населенных пунктах. Их список опубликовало региональное министерство здравоохранения:

Челябинск

Городская клиническая больница № 2

Магнитогорск

Городская больница № 1, приемный покой хирургического отделения

Сатка

Районная больница, приемный покой терапевтического отделения

Касли

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой

Кыштым

Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой

Карабаш

Городская больница, приемный покой

село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара

Варна

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт пункт ЖД-вокзала

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара.

Чтобы получить прививку в одном из круглосуточных пунктов, необходимо взять с собой удостоверение личности, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Напомним, в Челябинской области с 11 октября ввели обязательную вакцинацию для представителей нескольких сфер деятельности. Эта мера вызвала недовольство у многих граждан. Первый вице-губернатор Ирина Гехт сравнила отказ от вакцинации средневековым взглядом на вещи.

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