«Напоминает Средневековье»: Ирина Гехт — об историях противников антиковидной вакцинации

Ирина Гехт ответила на самые волнующие вопросы о коронавирусе в эфире радио «Комсомольская правда» Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В Челябинской области с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для сотрудников, работающих в связанных с постоянным контактом с людьми сферах. Мера вызвала шквал недовольства со стороны населения — многие опасаются за свое здоровье, в том числе опираясь на истории антипрививочников. Первый заместитель губернатора Ирина Гехт в эфире радио «Комсомольская правда» сравнила происходящее со Средневековьем.

— Вакцина — самая надежная защита, — рассказала Ирина Гехт. — Наличие антител в период вакцинации не приводит к их наложению и негативным последствиям. Это показывает и опыт европейский стран, в том числе. Кстати, иностранцы считают «Спутник» лучшей вакциной и ждут, когда откроют туры в Россию для вакцинации. В Европе у простого населения есть убеждение, что «Спутник» лучше, чем Pfizer.

По словам Ирины Гехт, иностранцы прививаются без разговоров, а в России процесс «вызывает нелепые истории».

— Напоминает Средневековье, когда мы начинаем придумывать то, что на самом деле не существует, — продолжает Ирина Гехт. — Да, была быстро создана вакцина. Но они всегда создаются быстро, когда возникает угроза жизни популяции. Так же быстро создавалась вакцина от полиомиелита, есть и ряд других примеров. Давайте вспомним, что победить корь, полиомиелит, туберкулез и ряд других заболеваний мы смогли только благодаря всеобщей вакцинации. Поэтому не вспоминаем сейчас про эти болячки. С коронавирусом такая же история, но почему-то она вызвала такой шквал сомнений.

Коронавирус, по словам Ирины Альфредовны, — это данность, которая с нами на несколько лет. Чем активнее люди будут вакцинироваться, тем меньше шансов будет у вируса для мутации, и мы быстрее сможем от него отказаться.

— Люди не понимают, что своим отрицанием мы даем возможность вирусу распространяться, мутировать, приспосабливаться и создавать новые штаммы, — добавила она. — В Европе уже есть «Дельта Плюс», в Америке — «Йота», которая дает плюс 88% летальности. Это очень серьезный штамм. Пока мы сомневаемся, вирус продолжает распространяться.

Ранее мы рассказывали историю жительницы Германии, которая хотела приехать в Челябинск, чтобы привиться «Спутником V» и узнали, насколько это реально.

В Челябинске продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки медики подтвердили диагноз COVID-19 у 407 человек. Это наибольшее количество обнаруженных за день заболевших за все время эпидемии.

Ответы первого вице-губернатора на самые волнующие вопросы о новых противоковидных мерах в регионе читайте в материале КП-Челябинск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru