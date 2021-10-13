В Челябинской области борются за жизнь медвежонка-путешественника

Фото: министерство экологии Челябинской области

В Челябинске пытаются спасти жизнь годовалого медвежонка. Детеныша 12 октября нашли жители Катав-Ивановского района на обочине дороги недалеко от границы с Башкортостаном. Вероятно, медвежонок выбрался из лесной чащи в поисках пропитания. Со стороны было видно, что он слаб и истощен.

Южноуральцы обратились за помощью в региональное министерство экологии, а сотрудники министерства перевезли животное в клинику известного челябинского ветеринара и зоозащитника Карена Даллакяна.

У медвежонка взяли необходимые анализы, сделали операцию. Сейчас ветеринары борются за жизнь мохнатого пациента.

— К нам в клинику привезли дикого медвежонка. Вы не поверите в каком ужасном состоянии этот несчастный медвежонок! Это самочка. Видно, что ее подрали какие-то дикие животные. Очень похоже на рваную укушенную рану, а может, и от когтей хищной птицы. Не исключено, что много паразитов. Один глаз очень сильно отек и воспалился, — рассказал Карен Даллакян.

Фото: министерство экологии Челябинской области

Он предположил также, что маленькая медведица осталась без матери и долго бродила в одиночестве, питаясь только травой и листьями, отчего очень сильно исхудала и отстала в росте.

— Видно, что она прошла огромные расстояния в поисках еды и подвергалась нападению хищников. Скорее всего ее маму застрелили на территории одного из охотничьих хозяйств Башкирии, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Хорошо, что ее вовремя обнаружили, и сотрудники ООПТ смогли ее спасти. Мы благодарны Карену Даллакяну, который откликнулся и теперь борется за ее жизнь.

Пока прооперированную . медведицу планируют поместить на карантин, чтобы исключить инфекции.

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