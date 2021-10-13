В микрорайоне «Парковый-2» Челябинска вандалы разгромили остановку

Такую картину застали жители района с утра. Фото: читатель КП-Челябинск

В микрорайоне «Парковый-2» вандалы разнесли остановку общественного транспорта «Петра Сумина». Об этом КП-Челябинск рассказали местные жители, которые с утра отправились на работу.

— Разбиты все стекла, все буквально усеяно ими. То, что не смогли разбить, исписали, — возмущается Галина.

В мэрии павильон обещали восстановить. Фото: читатель КП-Челябинск

В мэрии КП-Челябинск сообщили, что МБУ «Геоцентр» готовит документы для подачи заявления в полицию:

— Параллельно будут приняты меры по восстановлению павильона.

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