«Спектакли для взрослых»: на Южном Урале пройдет 31-ый областной театральный фестиваль «Сцена»

Фото: фестиваль "Сцена"

Считанные дни остались до начала показов спектаклей в рамках 31-го областного фестиваля театров «Сцена−2021». Ежегодный фестиваль профессиональных театров в этом году представит на суд жюри и зрителей постановки для взрослых.

Фото: фестиваль "Сцена"

«Это старейший театральный фестиваль на Южном Урале, — рассказывает о предстоящем событии министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, — но, тем не менее, он динамичен, растет и меняется под требования зрителей, мы со своей стороны стараемся каждый раз делать его максимально интересным и комфортным».

В этом году фестиваль пройдет в 5 городах Южного Урала. Театральные постановки можно будет увидеть в Челябинск, Магнитогорске, Озерске, Верхнем Уфалее и Златоусте. Всего за 11 фестивальных дней будет показано 17 спектаклей. В «Сцене 2021» примут участие 16 театров и 1 концертное объединение. Откроет фестиваль спектакль «Номер 6» Челябинского театра драмы. Драму с элементами абсурда по мотивам повести Антона Чехова покажут на большой сцене театра 19 октября.

Фото: фестиваль "Сцена"

«Не каждая область может позволить себе такой фестиваль, — отмечает председатель Челябинского областного отделения СТД, заслуженный работник культуры России, директор театра «Омнибус» г. Златоуста Александр Романов, — палитра спектаклей в этом году очень разнообразна. Здесь спектакли и по классическим произведениям, и по современным, музыкальные постановки. Мы относимся к «Сцене» трепетно и с большим уважением. Благодаря этому фестивалю мы можем видеть, как и чем живут южноуральские театры, видим их творческий поиск и их потенциал».

Подназвание фестиваля — «спектакли для взрослых». И этому тоже есть объяснение. Ежегодный формат позволяет проводить отдельные фестивали для детской и взрослой аудитории. В этом году — возрастной ценз «Сцены» 12+. Предыдущий фестиваль в 2019 году представлял спектакли с ограничением 0+.

«В этом году на фестивале будет очень мощное жюри, причем разновозрастное, — говорит директор АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области Диана Малышева, — кроме того, «изюминкой» фестиваля этого года станет «Актерский клуб». 29 октября, в Магнитогорске, после торжественной церемонии награждения и Гала-концерта у всех участников фестиваля будет возможность встретиться в теплой, дружеской обстановке, чтобы просто пообщаться».

Фото: фестиваль "Сцена"

Вся самая актуальная информация о фестивале доступна в официальной группе "ВКонтакте" 31-й областной фестиваль театров «Сцена−2021». Здесь можно найти полную афишу «Сцены», прочитать анонсы того или иного спектакля, узнать условия бронирования и покупки билетов.

Фестиваль проходит при поддержке губернатора Челябинской области и Законодательного собрания Челябинской области.

Организаторами выступают Министерство культуры Челябинской области, АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» и Челябинское областное отделение «Союз театральных деятелей».