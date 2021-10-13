В центре Челябинска временно закроют движение машин и трамваев

Всего в городе уже отремонтировали 15 трамвайных переездов Фото: Андрей АБРАМОВ

С 22:00 сегодняшнего дня, 13 октября, до шести утра 22 октября будет ограничено движение машин на перекрестке Свердловского проспекта и Сони Кривой. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.

— Движение по Сони Кривой прямо через трамвайный переезд будет закрыто, а по Свердловскому проспекту ограничено по крайним левым полосам, — говорят в администрации.

Фото: мэрия Челябинска

А с завтрашнего вечера — 22:00 14 октября — до шести утра 18 октября закроют движение трамваев.

Ограничение необходимо для ремонта трамвайного переезда. Причем работы будут идти ночью. Всего в этом году отремонтируют 26 трамвайных переездов. 15 из них, как сообщил замминистра транспорта региона Александр Егоров, уже отремонтировано.

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