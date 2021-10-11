В миндортрансе рассказали, как будут оберегать автомобилистов от наездов на обособляющие трамвайные пути бордюры

Обособление трамвайных путей - это часть большой транспортной реформы Фото: Ольга СЕМЕНЮК

В Челябинске только начали отделять трамвайные пути от автомобильного движения бордюрами, как непривыкшие к этому автомобилисты стали буквально насаживать свои машины на них. О том, как будут решать проблему, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

— Мы обратились в Комитет дорожного хозяйства Челябинска, чтобы они поручили подрядчику проверить те места, где проводятся ремонты: чтобы стояли все необходимые знаки. Второе — участки, где обособлены трамвайные пути, будут обозначены разметкой и знаками (выделенная полоса для общественного транспорта или «кирпич»). В перспективе можно подумать над установкой камер, — рассказал Александр Егоров. — Кроме того, в начале обособления мы делаем скошенный бордюр, чтобы машины не прилетали прямо в угол. Все это должно минимизировать риски.

Инфографика: Сергей Зверев

Напомним, всего в Челябинске обособят 30 км трамвайных путей. Часть будет отделена бордюром, часть разметкой и знаками, а где-то столбиками.

— Все это должно привлечь внимание водителей. Вообще это постепенный процесс и вопрос привыкания. Особенно учитывая, что это первый опыт в Челябинске. Полгода пройдет и все привыкнут, — считает Александр Егоров.

Александр Егоров добавил, что трамвай — это городская железная дорога, которая должна быть обособлена:

— В противном случае она не будет загружаться. Смысл в том, чтобы произвести сцепку по 2-3 вагона. Тогда будет эффективная работа. Мы пошли постепенно, начав с обособления.

Еще одно изменение, которое анонсировал Егоров, это оборудование 10 перекрестков на проспекте Победы индукционными петлями, которые смогут подстраивать светофор под движение трамваев и машин. Рассказал Александр Егоров и о том, не наступит ли снова коллапс с чисткой путей зимой.

В этом году в Челябинске отремонтируют 27 остановок, запущено 30 полунизкопольных вагонов, будет организована «зеленая волна» на проспекте Победы и отремонтированы трамвайные пути, чтобы езда была «бархатной». На трамвайные остановки, обособление и светофорное регулирование Челябинску в этом году выделили субсидию 186 млн рублей.

На сегодняшний день, по информации Александра Егорова, отремонтировано уже 15 перекрестков.

— По ремонту самих путей был проблема с конкурсами, но сейчас уже нашли подрядчика для работ на улице Цвиллинга. Сейчас на федеральном уровне рассматривается наша заявка на инфраструктурный бюджетный кредит. Если его одобрят, в 2022 году отремонтируем еще около 20 км путей, — добавил Егоров.

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