Возле ЧелГУ возобновят строительство ФОКа с бассейном

Строить ФОК уже начали. Фото: ЧелГУ/t.me

Челябинский государственный университет объявил аукцион на поиск подрядчика, который построит физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном рядом с вузом. Первую очередь заказчик оценил в 105,7 млн. Прием заявок продлится до 28 октября.

В документации говорится, что работы должны быть закончены к декабрю 2022 года. В стоимость работ входит строительство здания площадью больше 2000 кв. м., отделка внутренняя и внешняя, обустройство территории рядом — баскетбольной площадки, тротуаров, озеленение. На территории посадят ивы, яблони, кизильник и боярышник. Подрядчику будет необходимо провести все инженерные коммуникации.

Вот т аким будет ФОК. Фото: ЧелГУ/t.me

В здании будут спортзал, место для занятий аэробикой, раздевалки с душевыми, медкабинет, тренерская, комнаты для хранения инвентаря. В цоколе — техпомещения.

О строительстве ФОКа говорили еще два года назад. Работы уже даже начали, но изначально в проекте не было бассейна. Позже удалось найти финансирование, стройка на какое-то время остановилась, пока не был готов окончательный проект с бассейном. Второй этап предполагает строительство самого бассейна.

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