Челябинка, которая подсадили чужой эмбрион во время ЭКО, поехала на Первый канал

Ольга не оставит попыток найти родного ребенка. Фото: предоставлено КП-Челябинск

Челябинка Ольга Алехина, которая обнаружила, что выносила и родила чужого ребенка после ЭКО, в попытке найти своего настоящего ребенка поехала на Первый канал. Сегодня, в эфире программы «Пусть говорят» об этой истории узнала вся страна.

Напомним, три года назад после процедуры ЭКО в Областном перинатальном центре Челябинска, женщина родила сына Дениса. Опасения появились еще на этапе вынашивания ребенка — Ольга уверяет, что не чувствовала связи. Перед выпиской она узнала, что у сына вторая группа крови, тогда как у нее и супруга — третья и первая группы. Позже, когда сделали ДНК-тест, опасения подтвердились.

В результатах служебной проверки говорилось, что подмена могла произойти на этапе подсаживания эмбриона. Вот только найти соседку по палате, с которой они были по очереди на процедуре, Ольге не удалось. Женщина утверждает, что ее ребенок даже внешне на нее похож. Все попытки добиться правды успехом не увенчались. ОПЦ по мировому соглашению выплатил паре четыре миллиона рублей. Но желание найти своего ребенка не прошло. И семья поехала в Москву, надеясь, что столичным журналистам удастся отыскать женщину, которой вместе с ней делали ЭКО.

Но чуда не случилось. Для семьи снова провели тест ДНК, который подтвердил, что Алехины — не родители трехлетнего Дениса. Журналистам удалось найти еще одну женщину, которая в это время лежала вместе с Ольгой в больнице и тоже сомневалась с своем материнстве. Но результаты теста показали, что к Денису она не имеет отношения, и она — биологическая мать своего ребенка.

— Вполне возможно, что эмбрионы перепутали по цепной реакции. Будем искать дальше, — сказала Ольга Алехина в конце передачи.

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