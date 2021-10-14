В Челябинске пройдет православная выставка «Во славу Божию!»

С 22 по 27 октября Челябинск станет духовным центром православной культуры. В конгресс-холле Центра международной торговли (Челябинск, пр. Ленина, 35) по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия, пройдет православная выставка «Во славу Божию!».

В наше непростое время, когда вопросы духовного воспитания и просвещения все чаще выходят на первый план, сложно переоценить значимость такого события. На выставке будут представлены более 170 храмов, монастырей, церквей, мастерских и издательств из разных уголков России. На выставку приедут гости из Греции, Черногории, Сербии, Грузии, Сирии, Молдовы, Украины и Белоруссии.

Цель проведения выставки — восстановление православных духовно — нравственных ценностей у населения, патриотическое воспитание молодежи, борьба с сектами. Целью выставки является не только приобщение к православным ценностям большего количества людей, но и открытие новых граней в отношениях между церковью и обществом, создание новых принципов их взаимодействия, возрождение интереса к православной культуре и ее достижениям через духовную литературу.

На православной выставке будут представлены храмы, соборы, монастыри, приходы, подворья, издательства и благотворительные фонды православной церкви России и ближнего и дальнего зарубежья, которые вызовут интерес не только у верующих людей, но и у всех тех, кому православие интересно как религия, с богатыми традициями и уходящими в далекое прошлое корнями.

Отдельные разделы выставки будут посвящены реставрации и строительству храмов, организации монастырских подворий и паломничеству, духовному образованию, церковной литературе, аудио и видео продукция, произведения народного творчества.

Порадует жителей города православная литература от ведущих издательств: «Благовест», «Сибирская благозвонница», «Горлица», «Воскресение», «Издательство Игуменьи Таисии», «Издательство Сретенского монастыря», «Издательство Свято-Елисаветинского монастыря» и другие.

Посетителей ждет насыщенная программа. Ежедневно во время работы выставки каждый сможет обратиться к священнику, получить ответы на волнующие его вопросы, познакомиться с канонами и традициями православной культуры. Каждый посетитель выставки сможет получить в подарок «Святое Евангелие».

Также во время работы выставки исполнят свои произведения лауреат и дипломант международных и всероссийских православных конкурсов и фестивалей авторской песни священник Валерий Логачев и многократный лауреат межрегиональных вокальных конкурсов, дипломант Международного фестиваля современной православной песни «Невские купола» Наталья Гражданкина. Их репертуар разнообразен и включает в себя духовные песни, лирические и шуточные произведения.

В программе выставки запланирована встреча с православным писателем — Ириной Анатольевной Богдановой (Санкт — Петербург, номинант Патриаршей премии, лауреат конкурсов «Культура России» и «Просвещение через книгу», автор книг «Жизнь как на ладони», «Мера бытия», «Я спряду тебе счастье», «Неувядаемый цвет» и других).

Средства, вырученные на выставке, будут направлены на благотворительные цели: помощь детским домам, онкологическим центрам, фондам детей-инвалидов, на содержание, восстановление и реставрацию храмов и монастырей.

Православная выставка «Во славу Божию!» пройдет с 22 по 27 октября в Челябинске (пр. Ленина, 35) с 10:00 до 19:00. Подробная информация на сайте www.православная74.рф