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Общество14 октября 2021 9:38

Аудиторы проверят, как в Сосновском районе тратят деньги на борьбу с коронавирусом

Ревизию в районной администрации начинает Контрольно-счетная палата
Елена КОЛЧИНА
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Ревизоры обратят внимания на госзакупки и мероприятия по профилактике Covid-19

Ревизоры обратят внимания на госзакупки и мероприятия по профилактике Covid-19

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Контрольно-счетная палата челябинской области проверит, как в администрации Сосновского района расходовали деньги на борьбу с коронавирусом.

В пресс-службе КСП сообщили, что плановая ревизия начнется 25 октября. Помимо трат на антиковидные мероприятия аудиторы оценят эффективность распоряжения муниципальным имуществом и проведение госзакупок, а также выяснят, исправили ли в муниципалитете ранее выявленные нарушения. Во время предыдущей проверки обнаружилось, что бюджет Сосновского района недополучил более 100 млн рублей из-за неверного расчета арендной платы, невзыскания денег с должников и нарушений при использовании земельных участков.

Ранее проверку расходов организовали в региональном министерстве здравоохранения.

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