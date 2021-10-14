Аудиторы проверят, как в Сосновском районе тратят деньги на борьбу с коронавирусом

Ревизоры обратят внимания на госзакупки и мероприятия по профилактике Covid-19 Фото: Кирилл САДЫКОВ

Контрольно-счетная палата челябинской области проверит, как в администрации Сосновского района расходовали деньги на борьбу с коронавирусом.

В пресс-службе КСП сообщили, что плановая ревизия начнется 25 октября. Помимо трат на антиковидные мероприятия аудиторы оценят эффективность распоряжения муниципальным имуществом и проведение госзакупок, а также выяснят, исправили ли в муниципалитете ранее выявленные нарушения. Во время предыдущей проверки обнаружилось, что бюджет Сосновского района недополучил более 100 млн рублей из-за неверного расчета арендной платы, невзыскания денег с должников и нарушений при использовании земельных участков.

Ранее проверку расходов организовали в региональном министерстве здравоохранения.

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