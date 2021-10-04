Контрольно-счетная палата начала проверку в челябинском минздраве

Фото: Валентина ВАГАНОВА, Светлана МАКОВЕЕВА

Контрольно-счетная палата Челябинской области 4 октября начинает ревизию в региональном министерстве здравоохранении, а также в областном диагностическом центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Как пояснили в пресс-службе КСП, аудиторы проверят закупки, осуществленные министерством и диагностическим центром. Проверяющие также оценят расходы на мероприятия по противодействию распространения ВИЧ в Челябинской области, - такие мероприятия должны были провести в рамках госпрограммы по развитию здравоохранения в регионе.

Проверку начинают через неделю после того, как в региональном минздраве прошли обыски. Тем не менее, в КСП сообщают, что ревизия плановая, заранее включенная в график.

Силовики пришли в минздрав в конце сентября. Причины проведенных ими обысков не разглашают. В самом министерстве пообещали оказывать правоохранительным органам все необходимое содействие.

Ранее региональное управление Антимонопольной службы выявило махинации при закупке лифтов на 25 млн рублей для Областной клинической больницы №3.

Напомним, 4 октября, Контрольно-счетная палата начинает также проверку в Главном управлении лесами Челябинской области.

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