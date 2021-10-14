В Челябинске изменят маршруты двух трамваев

Трамваи три дня будут ходить по непривычным маршрутам Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске для трамваев закроют перекресток Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой. Запрет на проезд будет действовать с 22:00 14 октября до 6:00 18 октября. По обычным маршрутам не смогут курсировать трамваи № 17 и № 20.

Как сообщили в мэрии Челябинска, на время ограничений схему движения общественного транспорта изменят.

Трамвай №17 будет возить пассажиров по маршруту «Чичерина - Кирова - Карла Маркса - трамвайное депо № 1» и в обратном направлении.

Трамвай №20 поедет от ЧМК, по улицам Кирова и Карла Маркса, к трамвайному депо №1, а затем в обратном направлении по тому же маршруту.

Напомним, для автомобилей движение на перекрестке улицы Сони Кривой и Свердловского проспекта будет ограничено до 6:00 22 октября. На участке ремонтируют трамвайный переезд.

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