В Челябинске из-за граффити на трамвае стоимостью 35 млн рублей возбудили уголовное дело

Фото: предоставлено «Комсомолке»

В Челябинске возбудили уголовное дело о вандализме после того, как неизвестные разрисовали два трамвайных вагона.

— Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту порчи общественного транспорта, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, два трамвая, стоявших в депо №1, разрисовали краской из баллончиков ранним утром 25 сентября. Кто сделал это, до сих пор не удалось выяснить. Граффити нанесли, в том числе, на стекла и борта нового трамвайного вагона, приобретенного за 35 млн рублей. Ущерб, нанесенный рисовальщиками, оценили в 172 тыс. рублей.

Если вандалов получится найти, им будет грозить штраф в сумме до 40 тыс. рублей, исправительные работы или арест на срок до 3 месяцев.

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