В Челябинске вандалы изрисовали новый трамвай за 35 млн рублей

Новый трамвай изукрасили уродливыми надписями. Фото: предоставлено «Комсомолке».

В Челябинске сегодня ночью на территории трамвайного депо №1 вандаллы испортили два трамвайных вагона, один из которых приобрели для города совсем недавно. Речь идет о модели 71-623-04.01. Этот вагон оснащен всеми удобствами для пассажиров — от удобного входа до системы климат-контроля и Wi-Fi. Его стоимость составляет более 35 млн рублей.

Как сообщил читатель КП-Челябинск, вандалы изрисовали трамваи баллончиками с краской. Причем они нанесли рисунок не только на каркас, но и на стекла.

В ГУ МВД по Челябинской области факт произошедшего подтвердили.

— Сообщение зарегистрировано около 8 утра. В настоящий момент проводится проверка, — прокомментировали корреспонденту «Комсомолки» в ведомстве.

Фото: предоставлено «Комсомолке»

А это второй вагон. Фото: предоставлено «Комсомолке»

Злоумышленников пока что не поймали. А вот сотрудникам общественного транспорта придется отмывать вагоны от уродливых надписей.

Новый трамвай, о котором идет речь, собирали на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. В Челябинск его привезли в конце лета и собирались запустить в сентябре. Но местные власти все-таки решили это сделать раньше срока – в августе.

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