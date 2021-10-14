В Челябинской области у найденного в коробке младенца появятся новые родители

Брошенного ребенка усыновят
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Малыш, которого оставили в картонной коробке в подъезде многоквартирного дома в Коркино, обретет новую семью. Усыновить ребенка пожелала семейная пара.
— Сейчас они оформляют предварительную опеку, в течение месяца будет проведена процедура усыновления в судебном порядке, — уточнила начальник отдела и попечительства управления соцзащиты Коркинской районной администрации Елена Анищенко.
Как рассказали в пресс-службе областного министерства социальных отношений, новые мама и папа заберут младенца 15 октября. Пока что мальчик находится в больнице. Туда его привезли ночью 25 сентября.
Напомним, картонную коробку, в которой лежал ребенок, нашли в своем подъезде жители одного из домов на улице Мира в Коркино. Малыша заметили, потому что он издавал негромкие звуки.
В полиции, куда обратились нашедшие ребенка горожане, начали проверку и пытаются отыскать тех, кто бросил мальчика.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru