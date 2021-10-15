В Челябинской области за день 412 человек заболели коронавирусом

Ковидная пневмония унесла жизни еще 27 пациентов Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области ежедневно обновляется антирекорд по количеству выявленных случаев коронавируса. За последние сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 412 жителей региона. Накануне сообщалось о 410 заболевших за сутки

От коронавируса за день скончались 27 человек.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 11 тыс. 455 жителей челябинской области.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 103 тыс. 520 случаев заболевания коронавирусом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru