В ледовый дворец «Уральская молния» в Челябинске будут пускать по QR-коду

Кататься на коньках в «Уральской молнии» разрешат только тем, у кого есть иммунитет против коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Ледовый дворец «Уральская молния» присоединился к коронавирусным ограничительным мерам, которые вводят в Челябинской области с 18 октября. С этого дня попасть на каток смогут лишь те, у кого есть QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, а также те, кто переболел Covid-19 в последние полгода и имеет при себе справку об этом.

— При приобретении билета на массовое катание просьба приготовить QR-код или справку в развернутом виде для ускоренного процесса обработки данных, — говорится в обращении администрации «Уральской молнии».

Посетителей ледового дворца просят также соблюдать масочный режим.

Напомним, в последние сутки в Челябинской области зарегистрировали самое большое с начала эпидемии количество заболевших коронавирусом. С 18 октября в Челябинской области действуют ограничения для непривитых на посещение спортивных и культурных мероприятий. В регионе также ввели обязательную вакцинацию для работников нескольких сфер и намереваются расширить список антиковидных мер.

А в челябинском Камерном театре обнаружили, что после сообщения о введении QR-кодов упали продажи билетов. В театре решили отказаться от контроля прививок, вместо этого на все спектакли будут пускать максимум по 100 зрителей.

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