В Челябинске предприниматель незаконно вырубил деревья на 1,4 млн рублей

В Челябинске стало на 90 деревьев меньше
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Трактор заводском районе Челябинска незаконно срубили 90 кленов. Деревья уничтожили в сентябре на площадке рядом с домом №5/3 по Бродокалмакскому тракту.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, снос кленов организовал индивидуальный предприниматель. Он освобождал территорию для коммерческой деятельности. Ущерб казне Челябинска от гибели деревьев оценили в 1,4 млн рублей.
— В Тракторозаводском отделе полиции возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев в особо крупном размере, — рассказали в прокуратуре.
Предпринимателю грозит штраф от 1 до 3 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет.
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