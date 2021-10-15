В Челябинске закончили собирать новый каркас Ленинградского моста

Так сейчас выглядит мост. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске полностью смонтировали новый каркас Ленинградского моста через реку Миасс. Свои места в конструкции заняли 144 балки, каждая весом в 60 тонн.

— Работы выполнены на 50% и идут с опережением почти на два месяца. Стоимость объекта составляет порядка миллиарда рублей, — рассказала мэр Челябинска Наталья Котова.

Она добавила, что от подрядчика ждут максимально быстрого завершения работ, так как без моста движение на челябинских дорогах затруднено, особенно в часы-пик.

Фото: администрация Челябинскаф

В пресс-службе городской администрации уточнили, что по плану закончить ремонт моста должны осенью следующего года, но возобновить движение через Миасс рассчитывают уже середине июля 2022 года.

Напомним, проезд по Ленинградскому мосту на проспекте Победы закрыли почти полгода назад. После этого старые конструкции моста разобрали.

Новый мост будет на 30 метров шире прежнего и на 2,5 метра выше. Для движения транспорта откроют 6 полос в оба направления, плюс трамвайные пути и тротуары для пешеходов.

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