Пешеходную часть на Комсомольском проспекте в Челябинске намерены продлить до улицы Чичерина

Эскиз: архитектурное бюро «Мысли»

1 апреля следующего года начнется благоустройство пешеходной зоны на Комсомольском проспекте от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова. Работы должны завершить 15 июля. Таким образом, у горожан будет много теплых дней, когда можно будет погулять по новому скверу. Работы обойдется в 31 млн рублей. ООО «Строймиг», выигравшее аукцион, снизило цену на 5 млн рублей.

Проект будущего сквера создали в архитектурном бюро «Мысли». Согласно техзаданию, указанному на Госзакупках, на Комсомольском появятся подвесные световые качели, скалодром, шезлонги, батуты и многое другое. В ночное время вся эта красота будет подсвечиваться гирляндами. Для велосипедистов предусмотрены парковка и велостанция для мелкого ремонта.

— Мы сделали пространство интересным, вовлекающим, наподобие линейных парков. Будет не просто транзитный функционал, но и рекреационная составляющая. Можно присесть, даже поработать, можно отдохнуть, в том числе и с детьми, — цитирует Chel.DK.ru директора архитектурного бюро «Мысли» Петра Стебельского. — Сейчас есть проблема с некапитальными торговыми строениями, которых там достаточно много. Естественно, проект предусматривает их демонтаж, будем надеяться, что это будет реализовано.

Тем временем администрация района не собирается останавливаться на достигнутом и уже поделилась планами.

— Мы благоустраиваем по программе «Городская комфортная среда». Мы начали два года назад со сквера на Красного Урала, в этом году благоустроили пешеходную зону от Красного Урала до Молодогвардейцев, — рассказал КП-Челябинск глава Курчатовского района Сергей Антипов. — И дальше через от год от Ворошилова эта пешеходная зона может дойти до Чичерина. По четной стороне мы в прошлом году от Молодогвардейцев до Ворошилова благоустроили. И дальше перспектива есть от Ворошилова и также до Чичерина.

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