На Таганае открыли новую живописную тропу к Большой Каменной реке

Большая Каменная река — одна из визитных каточек Таганая Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Таганае появилась новая тропа к Большой Каменной реке. Там есть настилы через заболоченные места, подвесной мост через реку Большая Тесьма, обустроенный вход, указатели.

Ранее туристы ходили к Большой Каменной реке по Нижней тропе. Этот маршрут довольно известный, он не очень живописный: видовая точка находится только в самом конце пути.

— Новая тропа начинается с Центральной усадьбы парка и идет через смотровую площадку «Тещин язык», где открывается прекрасный вид на хребты Большой и Средний Таганай, — рассказала начальник отдела продвижения департамента продвижения туристического потенциала Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова.

Это совместный проект национального парка, Агентства международного сотрудничества Челябинской области и компании Wellcamp при поддержке Ростуризма.

— Трекинговые и хайкинговые маршруты популярны у туристов во всем мире. Поэтому Ростуризм уделяет особое внимание развитию и продвижению такого вида отдыха, тем более что в стране есть для этого огромные природные возможности. В России не так много проектов по развитию экомаршрутов, которые реализованы при партнерстве государства и частного бизнеса, и новая тропа в национальном парке «Таганай» как раз один из них, — прокомментировала замглавы Ростуризма Евгения Чухнова.

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