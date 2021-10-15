В Челябинске эвакуировали ТРК «Горки» из-за пожара в кафе

Фото: google.com/maps

Вечером в пятницу, 15 октября, посетителям ТРК «Горки» пришлось прервать отдых. Завыли сирены, всех попросили пройти к выходу.

— Поступило сообщение о выезде подразделений на здание ТРК «Горки». По прибытии установлено, что на втором этаже в вентиляционном коробе одного из кафе было возгорание масляных отложений на S – 1 кв.м. Для проливки вентиляционного короба персоналом подан 1 ствол от пожарного крана, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

600 человек самостоятельно покинули здание. Сейчас ТРК работает в штатном режиме, уточнили МЧС.

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