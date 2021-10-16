В возрасте 66 лет умерла заместитель главврача областной психоневрологической больницы Челябинска

Барковская 40 лет проработала в больнице. Фото: Пресс-служба областной психоневрологической больницы №1.

12 октября не стало Ольги Петровны Барковской, которая работала заместителем главврача областной психоневрологической больницы No1 в Челябинске. Ей было 66 лет. В медучреждении рассказали, что Барковская проработала около 40 лет и внесла внушительный вклад в развитии психиатрии и в медицине в целом.

Работать Ольга Петровна начала еще в далеком 81-ом году, когда окончила челябинский мед. В начале своего пути она трудилась врачом, затем начала заведовать женским отделением, после чего работала в мужском клиническом. Заместителем главврача она стала в начале нулевых.

— Это врач высшей категории: грамотный специалист и профессионал своего дела. Человеком она тоже была порядочным, взвешенным и очень душевным. Нередко другие сотрудники больницы приходили к ней даже с личными проблемами. Это огромная потеря для всех нас, — прокомментировали в областной больнице.

Ольга Барковская не раз участвовала и побеждала в различных конкурсах, связанных с медициной. Например, в 2008 году она получила «Лучшего врача года».

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