В Екатеринбурге по делу о смертельном отравлении 18 человек паленым алкоголем задержали бизнесменов из Челябинской области

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Свердловской области от отравления нелегальным алкоголем, который продавался на Ботаническом рынке, погибли 18 человек. Как сообщают наши коллеги из КП-Екатеринбург, по факту отравления метиловым спиртом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ и задержаны два предпринимателя 1978 и 1967 годов рождения. По данным СМИ, они зарегистрированы в Челябинской области.

— С 7 по 14 октября в Чкаловском районе Екатеринбурга ряд лиц продавали покупателям метиловый спирт, представляющий опасность для жизни, — цитируют КП-Екатеринбург старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульгу. — В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления областного СК России.

По горячим следам установлены и задержаны двое подозреваемых 1978 и 1967 годов рождения. По предварительной информации, они имеют бизнес в Челябинской области.

В настоящее время сыщики проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости, выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от «паленки».

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