Киберспортсмен из Златоуста выиграл $18,2 млн на чемпионате мира по Dota 2: «Я засыпал и представлял, как побеждаю»

Miposhka — самый опытный игрок Spirit. Он на про-сцене уже почти 7 лет. Фото: Ярик Найденов/vk.com

Киберспортсмен из Златоуста Ярослав «Miposhka» Найденов в составе команды Team Spirit, где он является капитаном, выиграл чемпионат мира по игре Dota 2. Финал The International 10 прошел в Бухаресте. В финале россияне обыграли китайскую команду PSG.LGD. Призовые за победу составили $18,2 млн.

— Ребят, огромное всем спасибо за поддержку, всем фанатам, всем, кто мне пишет. Я безумно рад, что вы все поддерживали нас и меня, в частности, и писали слова поддержки. Короче, сейчас такая тема у меня личка нереально завалена. Не знаю, когда я смогу нормально поотвечать и разобрать сообщения — если что их там около 1000 наверно, в ВК точно под 1000, в Инстаграме больше 1000. Всем огромное спасибо. Болейте за Team Spirit, думаю, мы еще увидимся, — поделился первыми впечатлениями на своей странице Ярослав Найденов.

В видеоролике на странице команды Ярослав Найденов поделился, что максимально визуализировал победу:

— Каждый раз перед сном, я засыпал и представлял как я побеждаю.

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