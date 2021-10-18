В Челябинске заменят 144 старые остановки

Фото: Андрей АБРАМОВ
Администрация Челябинска в этом году закупит 144 новые остановки. 41 новый павильон уже установлен.
— Продолжаются работы по установке еще 12 павильонов, — рассказал замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куяшов,. — Разместили аукционную документацию на поставку 18 трамвайных павильонов.
Ранее Максим Куяшов сообщал, что администрация закупает два вида остановочных комплексов. Стеклянные поставят в центре Челябинска, а на окраинах и садовых маршрутах — со стенами из перфорированного железа.
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