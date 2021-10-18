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Здоровье18 октября 2021 20:04

Минздрав Челябинской области: «В госпиталях появится кислород, надо подождать»

В Минздраве рассказали, когда завезут кислород в больницы Южного Урала
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Жители региона давно жалуются на отсутствие кислородных баллонов.

Жители региона давно жалуются на отсутствие кислородных баллонов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вопрос недостатка кислорода прозвучал на заседании рабочей группы регионального заксобрания. Министерство здравоохранения Челябинской области заявило, что в курсе проблем в коронавирусных госпиталях, и что ситуация изменится уже в ближайшие пару дней.

— «Челябтехгаз» на данный момент основной наш поставщик. И сейчас предприятие находится в режиме профилактических работ. Скоро в госпиталях появится кислород, надо подождать пару дней, — сказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

На недостаток баллонов уже давно начали жаловаться южноуральцы, чьи родственники лежат в ковидных отделениях. По словам министра, кислородом будут обеспечены все госпитали в Челябинской области, исходя из ежедневных заявок.

Также лицензию на производство кислорода для больных коронавирусом получил ММК (Магнитогорский металлургический комбинат).

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