УФАС приостановило закупку на строительство детского сада в Копейске

Фото: zakupki.gov.ru

В Копейске Челябинской области не могут начать строительство детского сада. Федеральная антимонопольная служба признала закупку почти на 168 млн рублей ненадлежащей. Один из участников подал жалобу. Комиссия признала, что предложенные критерии ограничивают количество участников конкурса. В результате закупку вернули на этап подачи заявок.

Предполагается, что детский сад в Копейске на улице Грибоедова,15 вместимостью 220 мест должен появиться к ноябрю 2022 года. Это будет трехэтажное здание на 12 групп для детей от 1,5 до 7 лет. Помимо групп, в здании разместятся медицинский блок, пищеблок, мастерская с обособленным выходом, залы музыкальных, дополнительных и физкультурных занятий, кабинеты психолога и логопеда. На улице у каждой группы будет своя площадка с навесом и кладовой, отдельное место для колясок и санок.

Фото: zakupki.gov.ru

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