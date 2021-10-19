Главного инженера больницы скорой помощи в Челябинске посадили в тюрьму за взятки

Инженер проворачивал махинации вместе с заместителем главврача. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске осудили бывшего главного инженера больницы скорой помощи (ОКБ No3) Антона Губанова. Центральный суд признал его виновным в получении взяток. Губанов проворачивал махинации вместе с заместителем главврача Алексеем Неверовым почти на 4 миллиона рублей.

Коррупционный сговор был связан с лифтовыми работами. Бывший инженер и заместитель главного врача получили около 2 миллионов рублей за проведенные работы. Однако, вскоре этого оказалось мало, и напарники повысили планку почти до 4 миллионов. Так они и попались.

Суд смягчил наказание бывшему главному инженеру ОКБ No3 из-за признания вины и наличия 3 несовершеннолетних детей. Антон Губанов проведет в колонии 3,5 года. Его напарник, Алексей Неверов, предстанет перед судом 20 октября 2021 года.

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