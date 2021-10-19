В кислородно-конверторном цехе ММК произошел пожар

Пламя распространилось на 60 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области.

Вечером во вторник, 19 октября, произошло ЧП на Магнитогорском металлургическом комбинате. Огонь ликвидировали несколько пожарных бригад и газодымозащитная служба, использовалась высотная техника.

Как уточнили в МЧС, возгорание уже ликвидировано.

Представитель ММК подтвердил факт возгорания утеплителя стены в кислородно-конвертерном цехе комбината.

— Возгорание произошло в 15:36 местного времени. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В настоящий момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Производственный процесс не прекращался и продолжается в штатном режиме, — сообщили на предприятии.

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