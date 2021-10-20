На озере Увильды незаконно установили вышку сотовой связи и срубили деревья

Вышку установили в охранной зоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве экологии Челябинской области проводят проверку из-за установки вышки сотовой связи на берегу озера Увильды.

На строительство в охранной зоне водоема пожаловались местные жители. Южноуральцы рассказали, что ради вышки Tele2 вырубили деревья.

— Однозначно нарушения есть, потому что объект не был согласован с ведомством и был возведен с нарушениями режима охранной зоны, — прокомментировал ход проверки замминистра экологии Виталий Безруков.

Он уточнил, что сейчас чиновники выясняют, кто владеет землей, на которой возвели вышку. Собственника планируют привлечь к административной ответственности

— Вышку сотовой связи ждет снос сразу после предписания суда, — пообещал Виталий Безруков.

Ранее на берегу озера Увильды обнаружили свалку строительного мусора, а рядом с озером Тургояк нашли незаконно построенную детскую железную дорогу.

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