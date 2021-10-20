В Челябинской области зрители с QR-кодами получат скидку в 50% на билеты в театры, музеи и на концерты

Акция начнет действовать в ближайшее время. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посетителям учреждений культуры Челябинской области, имеющим QR-код, смогут приобрести билеты на концерты, в театры и музеи за полцены. Разовой акцией смогут воспользоваться все желающие, сделавшие прививку от коронавируса. Об этом КП-Челябинск сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

— Мы договорились с директорами областных учреждений культуры — театров, концертных организаций и музеев — о введении скидки в 50% на билет для тех, у кого есть QR-код. Сейчас мы с министерством информации Челябинской области этот вопрос прорабатываем. В ближайшее время появится такая программа, позволяющая зрителям предъявить QR-код в бумажном или электронном виде в кассе для сканирования.

По словам Алексея Бетехтина, при считывании QR-кода он будет «погашен», то есть воспользоваться акцией можно только один раз. Такой подарочек получится. Повторная возможность появится после ревакцинации, когда придет новый QR-код. При этом в акции будут действовать сертификаты о вакцинации, которые зрители получили до введения акции.

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