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Происшествия20 октября 2021 14:03

Самолет «Челябинск-Норильск» вернулся в аэропорт из-за неисправности

Авиарейс отложили более чем на 20 часов
Елена КОЛЧИНА
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Из-за неисправности самолету пришлось вернуться в Челябинск

Из-за неисправности самолету пришлось вернуться в Челябинск

Фото: Андрей АБРАМОВ

Утренний авиарейс «Челябинск-Норильск» 20 октября не состоялся. Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Red Wings» вылетел из Челябинска по расписанию, но в пути обнаружились неполадки.

— Командиром была выявлена техническая неисправность гидросистемы, — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

От гидросистемы может зависеть управление воздушным судном, в том числе оборудованием двигателей, системы торможения и шасси.

Командир принял решение вернуться на челябинский аэродром. Самолет приземлился благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В транспортной прокуратуре после происшествия начали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Надеявшиеся улететь в Норильск пассажиры все еще остаются в Челябинске. Отправление их рейса отложено до 4:15 21 августа.

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