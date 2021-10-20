Самолет «Челябинск-Норильск» вернулся в аэропорт из-за неисправности

Из-за неисправности самолету пришлось вернуться в Челябинск
Фото: Андрей АБРАМОВ
Утренний авиарейс «Челябинск-Норильск» 20 октября не состоялся. Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Red Wings» вылетел из Челябинска по расписанию, но в пути обнаружились неполадки.
— Командиром была выявлена техническая неисправность гидросистемы, — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
От гидросистемы может зависеть управление воздушным судном, в том числе оборудованием двигателей, системы торможения и шасси.
Командир принял решение вернуться на челябинский аэродром. Самолет приземлился благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
В транспортной прокуратуре после происшествия начали проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Надеявшиеся улететь в Норильск пассажиры все еще остаются в Челябинске. Отправление их рейса отложено до 4:15 21 августа.
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