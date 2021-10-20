Алексей Бетехтин объяснил, почему Ильменский фестиваль в Челябинской области пройдет без палаток

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В Челябинской области в ноябре состоится Ильменский фестиваль, который из-за эпидемиологической обстановки не стали проводить летом. Вместо привычных палаток и песен под гитару на свежем воздухе — помещение. Какой в этом смысл, и не противоречит ли решение изменить формат фестиваля бардовской песни здравому смыслу, в эфире радио «Комсомольская правда» ответил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

— Ильменский фестиваль проводит фонд Олега Митяева, — сказал Алексей Бетехтин. — Они получают государственную субсидию. Губернатор им помогает в этом плане. Когда пришла пора проводить фестиваль, другие крупные события в регионе — «Сабантуй», Бушуевский и Бажовский фестивали — отменялись один за другим. Поэтому было принято решение этот фестиваль отменить. Но бардовское сообщество обратилось к нам: «Мы уже давно не видели друг друга, наши зрители давно нас не слышали. Можем ли мы перевести фестиваль в формат концертов?»

В Минкульте, по словам Алексея Бетехтина, решили пойти бардам навстречу и провести Ильменский фестиваль в измененном формате.

— Это будет концертный вариант с входом по QR-кодам, соблюдением социальной дистанции, измерением температуры на входе и другими прелестями нашей пандемийной жизни, — добавил министр культуры.

Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни в Челябинске пройдет с 10 по 11 ноября. Распоряжение об этом подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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