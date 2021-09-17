Ильменский фестиваль состоится в ноябре

Фото: Всероссийский Ильменский фестиваль / vk.com

В 2021 году в Челябинской области все же состоится Ильменский фестиваль авторской песни. Мероприятие много лет проходило летом, но в прошедшем июне его отменили по рекомендации Роспотребнадзора из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Осенью фестиваль все же решили провести. Распоряжение об этом подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

– Провести с 10 по 11 ноября 2021 года в Челябинском городском округе Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни, – говорится в распоряжении главы региона.

Там же указано, что фестиваль организуют «в целях сохранения и преумножения российского культурного наследия, приобщения молодежи к музыке, поэзии, туризму, нравственным общечеловеческим ценностям, пропаганды лучших образцов авторской песни».

Добавим, за предыдущие сутки в Челябинской области выявили 365 случаев коронавируса. От ковидной пневмонии умер 21 человек. 25 июня, когда изначально планировали открыть Ильменский фестиваль, сообщалось о 141 новом случае заражения и 7 смертях от коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru