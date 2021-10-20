Депутата Кумара Айткалиева из Челябинской области отправили в СИЗО

Он проведет там около двух месяцев. Фото: Кумар Айткалиев | vk.com
Кумара Айткалиева, депутата из Челябинской области и генерального директора «Уралспецмонтажа» отправили в СИЗО по обвинению в хищении 54 миллионов рублей из федерального бюджета. Он проведет там около двух месяцев.
Айткалиев, будучи гендиректором «Уралспецмонтажа», занимался махинациями с документами, в которых было указано о якобы предоставленных строительных услугах. Таким образом депутат похитил 54 миллиона рублей за 4 года.
Следственный комитет изначально был заинтересован в том, чтобы заключить обвиняемого под стражу. Это обосновывалось тем, что депутат потенциально мог откупиться или скрыться в Казахстане.
Обвиняемый может провести за решеткой до 5 лет.
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