В Челябинской области сильные снегопады будут сопровождать ветер и гололед

Погода «порадует» челябинцев скользкими дорогами, падающими с деревьев ветками и мокрым снегом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычное для середины октября тепло сменилось в Челябинской области снегопадами. Осадки не прекратятся до выходных. Сегодня, 21 октября, дождь и снег могут дополнить другие неприятные погодные явления.

В региональном ГУ МЧС предупредили, что в некоторых районах осадки сегодня будут сильными и очень сильными. Метеорологи предсказывают дожди, переходящие в снег. На дорогах образуется гололед, а мокрый снег может налипнуть на провода, что чревато авариями. Гололедица будет особенно сильной в горных районах Челябинской области.

— В отдельных районах прогнозируется установление временного снежного покрова. Усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 20 метров в секунду, — сообщили в МЧС.

Против ветра скоростью 20 метров в секунду трудно идти пешком. Вдобавок такого ветра достаточно, чтобы ломать сучья деревьев и еще больше ухудшать видимость при снегопаде.

По прогнозам метеорологов, в пятницу 22 октября погода улучшится лишь немного. По-прежнему будут идти мокрый снег и дождь. Ночью температура воздуха опустится до -4, +1, а дне будет +7, +12 градусов. Сохранится ветер, 4-9 метров в секунду, с порывами до 5 метров в секунду.

Дождь и снег прекратятся только в субботу 23 октября. Специалисты обещают, что ночью температура воздуха останется положительной: +2, +7 градусов. Днем в субботу будет от +9 до +14.

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