Челябинский аэропорт закрыли из-за снегопада

Погода задержала самолеты в Челябинске Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинском аэропорту 21 октября произошла массовая задержка рейсов. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия: всю ночь шел снег.

По расписанию не смогли отправиться самолеты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар, Симферополь, и Ереван авиакомпаний «Nordwind Airlines», «Россия», «Победа» и «Уральские авиалинии».

4 самолета, летевших в Челябинск, изменила маршрут и приземлились в аэропорту Екатеринбурга. Вылет еще трех задержали в городах отправления.

На ситуацию обратили внимание в Уральской транспортной прокуратуре. Там обещали проследить чтобы пассажирам задержанных рейсов предоставили все необходимые услуги.

По ситуации на 10:30 21 октября, все задержанные самолеты смогли вылететь к месту назначения.

В пресс-службе Челябинского авиапредприятия объяснили, что компенсировать эффект снегопадов не могло даже современное оборудование, появившееся после модернизации аэропорта (челябинский аэропорт благодаря нему считается единственным «всепогодным на Урале). Дело в том, что новое светосигнальное оборудование помогает воздушным судам садиться в туман. Но у взлетно-посадочной полосы стандартное покрытие, которое снег сделал слишком скользким. Важно, чтобы у полосы был достаточный коэффициент сцепления с шасси.

— Расчистка аэродрома велась всю ночь, но снег продолжал идти. Из-за непрекращающегося снега коэффициент сцепления был 0,28, по авиационным правилам этого недостаточно, — объяснили в аэропорту причину приостановки работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru