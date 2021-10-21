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Происшествия21 октября 2021 15:35

Под завалами недостроя в Челябинской области нашли тело рабочего

Он погиб из-за того, что здание внезапно обрушилось
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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На месте ЧП работают полицейские и СК.

На месте ЧП работают полицейские и СК.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В городе Троицке Челябинской области на улице Гагарина возле недавно открывшегося KFC обрушилось недостроенное здание. В это время внутри находился рабочий, на которого обвалились бетонные блоки.

На месте работает бригада МЧС. Они нашли тело рабочего и вытащили его из-под завалов. Чтобы убрать бетонные плиты, спасатели воспользовались специальной техникой.

Под завалами нашли тело иностранного рабочего
Видео: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

У завалов также работают сотрудники полиции и следственного комитета. Они пытаются выяснить, из-за чего могло обрушиться здание.

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