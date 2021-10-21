Под завалами недостроя в Челябинской области нашли тело рабочего

На месте ЧП работают полицейские и СК. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В городе Троицке Челябинской области на улице Гагарина возле недавно открывшегося KFC обрушилось недостроенное здание. В это время внутри находился рабочий, на которого обвалились бетонные блоки.

На месте работает бригада МЧС. Они нашли тело рабочего и вытащили его из-под завалов. Чтобы убрать бетонные плиты, спасатели воспользовались специальной техникой.

У завалов также работают сотрудники полиции и следственного комитета. Они пытаются выяснить, из-за чего могло обрушиться здание.

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