Под завалами недостроя в Челябинской области нашли тело рабочего

На месте ЧП работают полицейские и СК.
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
В городе Троицке Челябинской области на улице Гагарина возле недавно открывшегося KFC обрушилось недостроенное здание. В это время внутри находился рабочий, на которого обвалились бетонные блоки.
На месте работает бригада МЧС. Они нашли тело рабочего и вытащили его из-под завалов. Чтобы убрать бетонные плиты, спасатели воспользовались специальной техникой.
У завалов также работают сотрудники полиции и следственного комитета. Они пытаются выяснить, из-за чего могло обрушиться здание.
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