В выходные сделать прививки от коронавируса и гриппа можно будет в торговых центрах Челябинской области

Жители Челябинской области смогут поставить прививки в ТРК и на рынках Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жители Челябинской области в эти выходные смогут бесплатно и без предварительной записи вакцинироваться против гриппа и коронавируса. Прививочные пункты откроются в торговых центрах и на рынках.

Чтобы получить прививку, нужно иметь с собой удостоверение личности, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Потребуется также заполнить анкету, чтобы специалисты смогли внести данные в федеральный реестр и привитому пришел QR-код, подтверждающий вакцинацию.

Прививать будут только совершеннолетних южноураьцев. Перед процедурой медики проводят общий осмотр: они могут измерить температуру, давление, содержание в крови кислорода, поинтересоваться состоянием здоровья и наличием хронических заболеваний.

Пункты вакцинации в субботу и воскресенье будут работать по следующим адресам:

Челябинск

23 октября

ТРК «Алмаз» (10:00 - 20:00)

ТРК «Кольцо» (12:00 - 18:00)

ТРК «Родник» (10:00 - 16:00)

ТРК «Космос» (12:00 - 16:00)

ТРК «Куба» (10:00 - 13:00)

ТК «КС» (12:00 - 15:00)

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 (9:00 - 13:00)

ТК «Солнечный» (10:00 - 13:00)

Тракторозаводский рынок (10:00 - 13:00)

Медпункт на ЖД Вокзале (10:00 - 1(9:00)

24 октября

ТРК «Алмаз» (10:00 - 20:00)

ТРК «Кольцо» (12:00 - 17:00)

ТРК «Родник» (10:00 - 16:00)

ТРК «Фокус» (11:00 - 16:00)

Медпункт на железнодорожном вокзале (10:00 - 19:00)

Магнитогорск

23 октября

ТРК «Гостиный двор» (прививки только от Covid-19) (11:00 - 15:00)

ТРК «Континент» (11:00 - 15:00)

24 октября

ТРК «Гостиный двор» (прививки только от Covid-19) (11:00 - 15:00)

ТРК «Континент» (11:00 - 15:00)

ТРК «Семейный парк» (10:00 - 14:00)

Чебаркуль

23 и 24 октября

Колхозный рынок (9:00 - 13:00)

Минирынок (13:00 - 16:00)

Миасс

23 и 24 октября

ТРК «Слон» (11:00 - 14:00)

Златоуст

23 и 24 октября

ТРК «Тарелка» (12:00 - 17:00)

ТРК «Агат» (12:00 - 15:00)

Кыштым

23 и 24 октября

ТК «Радуга» (10:00 - 14:00)

Чесма

24 октября

ТК «Магнит» (10:00 - 14:00)

Пласт

23 и 24 октября

ТК «Раздолье» (9:00 - 13:00)

Касли

23 октября

ТЦ «Перекресток» (10:00 - 13:00)

Троицк

23 и 24 октября

Медпункт на железнодорожном вокзале (круглосуточно)

Сатка

23 и 24 октября

Центральный рынок (10:00 - 12:00)

поселок Межевой, рынок (10:00 - 12:00)

Копейск

23 октября

ТК «Слава» (10:00 - 13:00)

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