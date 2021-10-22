В выходные сделать прививки от коронавируса и гриппа можно будет в торговых центрах Челябинской области

Жители Челябинской области смогут поставить прививки в ТРК и на рынках
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Жители Челябинской области в эти выходные смогут бесплатно и без предварительной записи вакцинироваться против гриппа и коронавируса. Прививочные пункты откроются в торговых центрах и на рынках.
Чтобы получить прививку, нужно иметь с собой удостоверение личности, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Потребуется также заполнить анкету, чтобы специалисты смогли внести данные в федеральный реестр и привитому пришел QR-код, подтверждающий вакцинацию.
Прививать будут только совершеннолетних южноураьцев. Перед процедурой медики проводят общий осмотр: они могут измерить температуру, давление, содержание в крови кислорода, поинтересоваться состоянием здоровья и наличием хронических заболеваний.
Пункты вакцинации в субботу и воскресенье будут работать по следующим адресам:
Челябинск
23 октября
ТРК «Алмаз» (10:00 - 20:00)
ТРК «Кольцо» (12:00 - 18:00)
ТРК «Родник» (10:00 - 16:00)
ТРК «Космос» (12:00 - 16:00)
ТРК «Куба» (10:00 - 13:00)
ТК «КС» (12:00 - 15:00)
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 (9:00 - 13:00)
ТК «Солнечный» (10:00 - 13:00)
Тракторозаводский рынок (10:00 - 13:00)
Медпункт на ЖД Вокзале (10:00 - 1(9:00)
24 октября
ТРК «Алмаз» (10:00 - 20:00)
ТРК «Кольцо» (12:00 - 17:00)
ТРК «Родник» (10:00 - 16:00)
ТРК «Фокус» (11:00 - 16:00)
Медпункт на железнодорожном вокзале (10:00 - 19:00)
Магнитогорск
23 октября
ТРК «Гостиный двор» (прививки только от Covid-19) (11:00 - 15:00)
ТРК «Континент» (11:00 - 15:00)
24 октября
ТРК «Гостиный двор» (прививки только от Covid-19) (11:00 - 15:00)
ТРК «Континент» (11:00 - 15:00)
ТРК «Семейный парк» (10:00 - 14:00)
Чебаркуль
23 и 24 октября
Колхозный рынок (9:00 - 13:00)
Минирынок (13:00 - 16:00)
Миасс
23 и 24 октября
ТРК «Слон» (11:00 - 14:00)
Златоуст
23 и 24 октября
ТРК «Тарелка» (12:00 - 17:00)
ТРК «Агат» (12:00 - 15:00)
Кыштым
23 и 24 октября
ТК «Радуга» (10:00 - 14:00)
Чесма
24 октября
ТК «Магнит» (10:00 - 14:00)
Пласт
23 и 24 октября
ТК «Раздолье» (9:00 - 13:00)
Касли
23 октября
ТЦ «Перекресток» (10:00 - 13:00)
Троицк
23 и 24 октября
Медпункт на железнодорожном вокзале (круглосуточно)
Сатка
23 и 24 октября
Центральный рынок (10:00 - 12:00)
поселок Межевой, рынок (10:00 - 12:00)
Копейск
23 октября
ТК «Слава» (10:00 - 13:00)
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