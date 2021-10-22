В Челябинской области за день 432 человека заболели коронавирусом

Ситуация с заболеваемостью в регионе ухудшается
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области вновь обновили антирекорд по количеству выявленных за день случаев коронавируса. Максимально высоким остается и количество смертей от болезни. По данным регионального минздрава, за последние сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 432 человек. От коронавируса, как и днем ранее, умерли 29 пациентов.
Сейчас от Cоvid-19 лечатся 12 тыс. 778 человек.
За все время эпидемии в Челябинской области зарегистрировали 106 тыс. 479 случаев заболевания коронавирусом.
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