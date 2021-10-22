Число свободных ковидных коек в Челябинской области сократилось до 1,8%

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская области занимает 31 место в России по приросту заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю. Этот показатель составляет 4,6 на 1000 населения, при среднем показателе по России 3,7. В регионе развернуто 8 723 койки в ковидных госпиталях, из которых 770 обеспечены ИВЛ. Но число свободных мест на сегодняшний день составляет 1,8%. Об этом первый заместитель губернатора Ирина Гехт сообщила на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в области.

— Низкий процент свободных коек обусловлен желанием сохранить их для оказания плановой медицинской помощи, — сказала Ирина Гехт. — При необходимости мы готовы развернуть дополнительные койки в течение одного-двух дней.

При этом в регионе продолжает работать 23 пункта, оборудованных КТ. По словам Ирины Гехт, этого для Челябинской области достаточно: охват населения этим исследованием составляет 60,4 на 100 тысяч населения.

— Время ожидания КТ не превышает 30 минут, — добавила Ирина Гехт. — Пациенты с поражением легких, которые могут проходить лечение амбулаторно, получают лекарства от коронавируса сразу в пункте проведения исследования.

Вот только таким пациентам после проведения КТ приходится добираться до дома самостоятельно: на такси, общественном транспорте или личных автомобилях. Ирина Гехт заверила, что этот вопрос будет отработан региональными властями.

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