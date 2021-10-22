В Челябинске закупят экспресс-тесты на ковид для пожилых

Результаты экспресс-теста будут готовы в течение 15 минут Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцы жалуются, что не могут получить результаты бесплатных ПЦР-тестов по несколько дней. Одни опасаются, что из-за этой неопределенности им не смогут вовремя назначить правильное лечение. Другие не понимают, как быть их близким: оснований для самоизоляции нет, а ведь человек может заразить коллег на работе. А те, у кого быстро улучшилось самочувствие, вынуждены сидеть дома, можно ли им выходить на работу.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, отвечая на вопрос журналиста КП-Челябинск, отметила, что такая проблема действительно есть.

— Мы максимально стареемся при мощности 10 тыс. сегодня делаем 15 тыс. в сутки в круглосуточном режиме. Будем сокращать эти сроки. У нас есть группы риска — в течение дня делаем без разговоров делаем беременным и детям.

Также губернатор Алексей Текслер выделил деньги для закупки экспресс-тестов. Они будут использоваться для граждан пожилого возраста. Готовность всего 15 минут.

— Это разгрузит остальную категорию. Согласна, есть такая проблема, — добавила Ирина Гехт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru