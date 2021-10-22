Курганцы раскупили айфоны для ведения блогов

Фото: Иван МАКЕЕВ

МТС проанализировала продажи смартфонов в Зауралье в третьем квартале 2021 года, по итогам которого жители стали чаще покупать премиальные смартфоны. Средняя стоимость гаджета увеличилась в 2 раза по сравнению с 2020 годом и достигла 30 тысяч рублей. При этом самым популярным устройством стал iPhone 11 на 128 гигабайт.

В третьем квартале в Курганской области в рейтинг самых топовых брендов смартфонов вошли Samsung, Xiaomi и Apple — гаджеты этих марок покупали чаще всего. Honor, популярный в прошлом году у курганцев, перестал пользоваться спросом и покинул тройку лидеров.

Фактором роста спроса на более дорогие смартфоны в Зауралье стала высокая популярность ведения блогов. По данным Big Data МТС, исходящий трафик в соцсетях, таких как Tik Tok (12+), Instagram 12+) и YouTube (17+) с начала 2021 года вырос в 1,5 раза. В Зауралье активно растет количество блогеров и пользователей социальных сетей, которые ведут прямые эфиры и регулярно публикуют посты и сторис. Для создания качественного контента требуется смартфон с хорошей камерой, поэтому большинство молодых людей, стремящихся стать блогерами, чаще покупают iPhone. Так, самыми покупаемыми моделями смартфонов в Курганской области по итогам третьего квартала стали Apple iPhone 11 128 ГБ, Samsung A022 Galaxy A02 32 ГБ, Apple iPhone 11 64 ГБ, Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ и Xiaomi Redmi 9 64 ГБ.

— 128 и 64 ГБ, в то время как в первом полугодии текущего года чаще выбирали смартфоны на 64 и 32 ГБ. Это связано с тем, что пользователи копируют на гаджеты больше фотографий, видео и других данных с прошлых устройств. Также растет количество популярных приложений и сервисов, в результате чего требуется больше места для их хранения и работы.

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