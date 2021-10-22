Ирина Гехт рассказала, могут ли продлить кратковременный локдаун в Челябинской области после 7 ноября

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В Челябинской области режим нерабочих дней будет действовать с 30 октября по 7 ноября. Но пользователи социальных сетей, опираюсь на прошлый опыт, опасаются, что власти могут продлить кратковременный локдаун до Нового года. Первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе, дала ответ на этот вопрос.

— Ситуацию будут определять те эпидпоказатели, которые мы будем фиксировать на протяжении ближайших двух недель, — сказала Ирина Гехт. — Здесь конечно, от нас с вами многое зависит. Можно продолжать жить, так как жили: не нося маски, посещая общественные места, не вакцинируясь. Но тогда вероятность локдауна крайне высока. Потому что возможности здравоохранения не безграничны. Во многих регионах останавливается оказание плановой медицинской помощи.

В качестве примера Ирина Гехт привела Югру. Там уже остановили диспансеризацию населения. Все больше регионов приходят к этим мерам. И такие отдаленные последствия могут быть и в Челябинской области.

— Краткосрочный локдаун — это возможность сбить волну заболеваемости, не прибегая к жестким мерам и продлению нерабочих дней, — продолжила Ирина Гехт. — Здесь президент, вице-премьер и губернатор говорят, что важно сейчас максимально граничить контакты, быть дома, соблюдать эпидрежим и рекомендации. Важно в ближайшее время вакцинироваться, чтобы остановить распространение инфекции.

По словам Ирины Гехт, в Челябинской области уже зафиксировали случаи гриппа в регионе. Это значит, что регион с ним столкнется в текущем осенне-зимнем периоде. Но вакцинация от гриппа идет хорошо. Особенно среди детей.

— Нам надо беречь себя и близких, — добавила Ирина Гехт.

В регионе также будут приняты дополнительные решения по культурно-массовым мероприятиям. Их власти обещают озвучить в ближайшее время.

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